Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Velen-Ramsdorf (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am heutigen Morgen (Montag) eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin in Velen-Ramsdorf. Die Frau aus Velen befuhr mit ihrem Elektrofahrrad gegen 07.00 Uhr den linken Radweg der Borkener Straße in Richtung Zum Lönsberg. Im Einmündungsbereich der Borkener Straße und einer Zufahrt zur Straße Südring kollidierte sie mit dem Transporter eines 53 Jahre alten Mannes. Der 53-Jährige aus Rhede hatte mit seinem Wagen die Zufahrt zum Südring in Richtung Borkener Straße befahren. Kräfte des Rettungsdienstes brachten die Frau zur ambulanten Behandlung ins Borkener Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Sandra Beßeling

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell