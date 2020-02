Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Versuchter Pkw-Diebstahl

Velen (ots)

An einem schwarzen Citroen Jumper machten sich Unbekannte in der Zeit von Freitag, 16.45 Uhr, bis heute (Montag), 08.00 Uhr, zu schaffen. Die Täter gelangten gewaltsam in den Wagen an der Straße Dieks Wall. Der Diebstahl des Fahrzeuges gelang ihnen allerdings nicht. Diebesgut wurde nicht erlangt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Sandra Beßeling

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell