Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Einbruch in Firma

Südlohn (ots)

In eine Firma im Industriegebiet von Südlohn-Oeding drangen Unbekannte in der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr, bis heute (Montag), 07.45 Uhr, gewaltsam ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten des Gebäudes am Woorteweg. Ob etwas entwendet wurde, steht bisher nicht fest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

