Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf/RW) Frontal auf BMW 21.2.20, 11 Uhr

Epfendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Epfendorf und Altoberndorf ist es am Freitag zu einem Frontalunfall gekommen. Eine 19-Jährige geriet mit ihrem Toyota aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenspur und stieß mit einem 49 Jahre alten BMW-Fahrer frontal zusammen. Die junge Frau wurde durch den Aufprall schwer, der BMW-Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

