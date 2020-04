Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Verkehrsunfall

Metelen (ots)

Am Dienstag (14.04.) hat es auf dem Langenhorster Damm einen Verkehrsunfall gegeben. Eine 80-jährige Frau aus Metelen war gegen 17.00 Uhr mit ihrem E-Bike in Fahrtrichtung Langenhorst unterwegs. Sie fuhr auf dem links der Straße entlanglaufenden Radweg. In Höhe der Hausnummer Naendorf 100 überquerte sie den Langenhorster Damm nach rechts. Dabei kam es zur Kollision mit einem 37-jährigen Autofahrer aus Lingen, der mit seinem Fahrzeug ebenfalls in Fahrtrichtung Langenhorst unterwegs war. Die E-Bike-Fahrerin verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

