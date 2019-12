Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Verkehrsunfallflucht

Rheine- Mesum (ots)

Am Mittwoch (11.12.), in der Zeit zwischen 13.50 Uhr und 14.30 Uhr, ist ein Fahrzeug "Am Schultenhof 97" gegen eine Gartenmauer gefahren und hat sie dabei erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei Rheine, Telefon 05971-938-4215.

