Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Schüppenstraße/Einbruch scheitert

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter hebelten die Nebeneingangstür eines Wohn-/Geschäftshauses an der Schüppenstraße in Coesfeld auf. Sie drangen in den Flur ein und versuchten, auch die Glastür einer dort ansässigen Apotheke aufzuhebeln. Das gelang ihnen nicht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag 14 Uhr und Montag 7.30 Uhr. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

