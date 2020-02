Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße

Nachtragsmeldung zur Geldautomatensprengung

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 3959473:

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass die unbekannten Täter mit einem weißen Opel Combo, ohne Kennzeichen, in den Eingangsbereich der Tankstelle fuhren. Dadurch zerstörten sie eine Glaustür und sie gelangten in das Innere. Dort sprengten sie zielgerichteten einen Geldautomaten. Sie erbeuteten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten sie von der Tankstelle, auf einem motorisierten Zweirad über eine Fußgängerbrücke, in das Wohngebiet Walskamp. Personen, die im Vorfeld verdächtigen Beobachtungen an der Tankstelle gemacht haben und Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Ursprungsmeldung: In einer Tankstelle an der Münsterstraße sprengten bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen, gegen 3.30 Uhr, einen Geldautomaten. Zwei Täter flüchteten mit einem Motorroller vom Tatort in ein nahe gelegenes Wohngebiet. Zur Fahndung setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Für die Ermittlungen ist der Tankstellenbereich abgesperrt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

