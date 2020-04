Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Eigentumsdelikt

Ochtrup (ots)

In der Zeit zwischen Montag (13.04.), 23.00 Uhr und Dienstag, 05.00 Uhr hat es einen Einbruch an der Beethovenstraße gegeben. Unbekannte schlugen die Fensterscheibe eines Wohncontainers ein und verschafften sich so Zutritt. In dem Wohncontainer wurde die komplette Einrichtung verwüstet und eine Geldbörse gestohlen. Der Sachschaden liegt bei etwa 400 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell