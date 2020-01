Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in leerer Wohnung

Meinerzhagen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, wurde von einem Berechtigten festgestellt, dass unbekannte Täter die untere Scheibe eines feststehenden Seitenteils der Eingangstür einer leerstehenden Wohnung in der Korbecke eingetreten hatten. Die Eindringlinge gelangten so ins Innere der Wohnung, durchstöberten diese und machten augenscheinlich keine Beute. Sie hinterließen Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich der Korbecke nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

