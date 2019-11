Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Tiefenbronn - Einbruch in Einfamilienhaus

Enzkreis (ots)

Am Mittwochnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Tiefenbronn ein und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Gegen 20:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Johannesstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen wurde. Unbekannte Täter hatten in der Zeit von 16:15 Uhr bis 20:30 Uhr die Scheibe eines Küchenfensters eingeschlagen und anschließend das Fenster über den Griff entriegelt. Sie konnten so in das Gebäude eindringen und sämtliche Räumlichkeiten durchsuchen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Markus Beckert, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 - 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell