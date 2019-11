Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stoppt 51-Jährigen mit gestohlenem Auto

Petershagen (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung aus Petershagen hat am Montagvormittag in Döhren einen VW Golf angehalten. Bei der Kontrolle auf der Döhrener Straße stellten die Beamten fest, dass der Wagen vor mehr als drei Wochen in Minden gestohlen wurde.

Hinter dem Steuer des VW saß ein bereits polizeibekannter 51-jähriger Mindener. Der Mann wurde zunächst festgenommen, jedoch im Laufe des Tages in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob der Verdächtige den Wagen selber entwendete oder wie er in den Besitz des Fahrzeugs kam, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Der VW älteren Baujahrs war in der Nacht zum 1. November in der Büntestraße in Minden entwendet worden. Die Halterin hatte daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell