Am Montag brannte eine Gartenhütte in Ringschnait.

Gegen 6.15 Uhr rückten die Rettungskräfte in die Jakob-Bräckle-Straße aus. Dort brannte eine Gartenhütte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich in dem Gebäude ein Backofen befunden haben. Der soll Resthitze an die Außenfassade der Hütte abgegeben haben, die dadurch in Brand geriet. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 8.000 Euro.

