POL-HB: Nr.: 0192 --Handy nach Überfall durch Ortungsfunktion gefunden

Ort: Bremen-Mitte, Auf den Häfen Zeit: 22.03.2020, ca. 05:30 Uhr

Mehrere unbekannte Täter überfielen am frühen Sonntagmorgen einen 24-Jährigen in Bremen Mitte und stahlen sein Handy. Durch die eingeschaltete Ortungsfunktion fanden Einsatzkräfte das Telefon bei einem 37-Jährigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 05:30 Uhr war der 24-Jährige in der Straße Auf den Häfen unterwegs, als ihm drei Männer entgegenkamen. Diese verwickelten ihn in ein Gespräch in dessen Verlauf sie ihn attackierten, zu Boden brachten und durchsuchten. Nachdem sie sein Handy gestohlen hatten, flohen sie. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten kurz darauf einen 37-Jährigen in der Nähe des Hauptbahnhofs, nachdem die Ortungsapp das Telefon hier lokalisiert hatte. Es war durch die App auf Vibrationsalarm gestellt, dadurch fanden die Polizisten es in seiner Tasche. Ob der 37-Jährige bei dem Räubertrio dabei war, ist jetzt Teil der polizeilichen Ermittlungen. Die drei Männer wurden wie folgt beschrieben: Alle waren 175 bis 180 cm groß und zwischen Ende 20 und Anfang 30 Jahre alt. Sie trugen dunkle Kleidung und Kapuzenpullover. Einer der drei trug zudem Stoffhandschuhe, ein weiterer hatte eine Wunde oder Narbe im Gesicht.

Zeugen, die in der Straße auf den Häfen etwas gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

In diesem Fall hat die Ortungsfunktion der Polizei geholfen einen Tatverdächtigen zu finden und dem Besitzer sein Telefon zurück zu bringen. Deshalb rät die Polizei Bremen ausdrücklich dazu, diese Funktionen an Ihrem Handy einzuschalten und zu nutzen. Zusätzlich sollten sie eine Zugangssperre einrichten und grundsätzlich keine Nutzerdaten oder Passwörter auf Ihrem Handy speichern.

