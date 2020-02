Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Nachdem den Beamten des Polizeireviers Offenburg am Montagvormittag die Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten 26-Jährigen in der Hauptstraße gelang, brockte sich der Mittzwanziger gleich einige weitere Strafverfahren ein. Der Amtsbekannte war gegen 10.40 Uhr einem Zeugen aufgefallen, wie er in der Platanenallee einen Seitenspiegel an einem geparkten Pkw abgetreten hatte. Mehrere Streifenbesatzungen rückten unvermittelt aus und erklärten dem Mann kurz darauf die vorläufige Festnahme. Auf der Dienstelle angelangt, beleidigte er die Ermittler nicht nur, er bespuckte sie auch und sperrte sich mit massiver Gewalt gegen die weiteren Maßnahmen. Sein abstoßendes Verhalten änderte letztlich nichts daran, dass er anschließend in einer Zelle landete. Darüber hinaus wird nun wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell