Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ohne Führerschein

Baden-Baden (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden wurde am späten Montagabend in der Lange Straße einem 48 Jahre alten Audi-Fahrer zum Verhängnis. Der Mann aus dem benachbarten Ausland wurde gegen 22.20 Uhr einer genaueren Überprüfung unterzogen. Recherchen in den polizeilichen Auskunftssystemen und über das Gemeinsame Zentrum in Kehl ergaben hierbei, dass er ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Die Ausfahrt war beendet und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell