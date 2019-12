Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zusammenstoß zweier Radfahrer - eine Person schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Mittwoch gegen 20.00 Uhr fuhr ein 28-jähriger Kempener mit seinem Rennrad auf der Engerstraße in Richtung Donkring. An der Einmündung Donkring stieß er mit einer Radfahrerin zusammen, die auf dem Radweg in Richtung Moorenring unterwegs war. Beide stießen zusammen und stürzten. Während der 28-Jährige unverletzt blieb, wurde die 64-jährige Pedelec-Fahrerin aus Kempen verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1517)

