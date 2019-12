Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: 85-jähriger Fußgänger erliegt seinen Verletzungen

Tönisvorst (ots)

Wie wir in unsrer Meldung 1482 berichteten, wurde am 09.12.2019 ein 85-jähriger Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr auf einem Waldweg nahe des Kehner Weges. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, verstarb der Senior an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus. /wg (1516)

