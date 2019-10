Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Baldenau - Unfall mit Segelflieger -Nachtragsmeldung-

Nach dem tödlichen Unfall am Donnerstagnachmittag im Bereich des Segelflugplatzes gehen die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt nach ersten Feststellungen von einem technischen Defekt an dem Ultra-Leichtflugzeug aus. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen hierzu sind allerdings noch nicht abgeschlossen und dauern an.

Ursprungsmeldung vom 24.10.2019, 21:32 Uhr

POL-OG: Rastatt, Baldenau - Unfall mit Segelflieger

Rastatt Gegen 16.20 Uhr meldete ein Zeuge, dass es im Bereich des Segelflugplatzes zu einem Unfall gekommen war. Nach Eintreffen der Beamten vom Polizeirevier Rastatt wurde festgestellt, dass ein Segelflugzeug bei einem Übungsflug auf dem Gelände abgestürzt war. Der 75-jährige Pilot erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, weitere Personen waren nicht im Flugzeug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

