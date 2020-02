Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Friesenheim - Einmal mehr ohne Fahrerlaubnis

Lahr (ots)

Da ein 66 Jahre alter Mann am Montagvormittag einmal mehr am Straßenverkehr teilnahm, obwohl ihm die Fahrerlaubnis bereits in der Vergangenheit entzogen worden war, sieht er nun wiederholt einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen. Der Mazda-Fahrer wurde kurz vor 12 Uhr bei Friesenheim einer Kontrolle unterzogen. Weil es sich nicht um den ersten einschlägigen Vorfall handelte, dürfte der Mann mit gleich mehreren Unannehmlichkeiten rechnen müssen. Über sein uneinsichtiges Verhalten im Straßenverkehr wurden mehrere Behörden in Kenntnis gesetzt.

