Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0189 --Akku-Dieb überlistet sich selbst--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 21.03.20

Ein Dieb entwendete einem Bremer Ehepaar in der vergangenen Woche in der Vahr zwei Fahrrad-Akkus. Diese wurden wenige Tage später im Internet angeboten und von der Ehefrau dank der Seriennummern wiedererkannt.

Die Batterien wurden Anfang der Woche in der Barbarossastraße aus dem geöffneten Kofferraum des Autos der Eheleute entwendet. Die 69-Jährige suchte in Folge dessen bei einem Online-Kleinanzeiger nach neuen Akkus. Gestern entdeckte sie auch zwei Passende und schaute sich die Fotos genauer an. Der Verkäufer hatte dankeswerterweise auch die Seriennummern mit abgelichtet. Die Bremerin konnte die Akkus dank der aufbewahrten Unterlagen schnell als ihre gestohlenen identifizieren und alarmierte die Polizei. Die weiteren Hinweise führten zu einem 36 Jahre alten Bremer. Bei der Dursuchung seines Kellers fanden die Einsatzkräfte am Sonnabend die Diebesbeute, sie konnte dem Ehepaar wieder ausgehändigt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell