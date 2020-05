Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Schwer verletzt nach Überschlag

Am Sonntag kam bei Schlat ein alkoholisierter Autofahrer von der Straße ab.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei war der 30-Jährige gegen 22 Uhr von Schlat in Richtung Süßen unterwegs. Er kam mit seinem Seat nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Das Auto überschlug sich und der Fahrer wurde herausgeschleudert. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Da anfangs unklar war, ob möglicherweise eine weitere Person im Fahrzeug war, suchte die Polizei nach dieser. Dazu setzte sie auch einen Hubschrauber ein. Später soll der alkoholisierte Fahrer wohl eingeräumt haben, dass er alleine unterwegs war. Er musste eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Strafanzeige entgegen. Der Seat, an dem rund 3.000 Euro Schaden entstanden, musste abgeschleppt werden. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr waren an der Unfallstelle.

Hinweis der Polizei: Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

++++++0823718

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell