Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Waldbrand - Brandstifter auf frischer Tat gestellt

Heringsdorf (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Heringsdorf konnten am heutigen Nachmittag einen Brandstifter auf frischer Tat stellen. Nachdem ein Bürgerhinweis gegen 14:25 Uhr bei der Polizei einging, dass ein Mann vermutlich einen Brandherd im Waldgebiet zwischen Karlshagen und Peenemünde gelegt hat. Durch die eingesetzten Beamten konnte der 58 Jahre alte Mann in Tatortnähe festgestellt und festgenommen werden. Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Karlshagen konnte der Waldbrand sehr schnell gelöscht werden. . Es entstand ein Brandschaden auf ca. 9 Quadratmeter (Waldboden). Ein wirtschaftlicher Schaden entstand dabei aber nicht. In der Folge wurde der aus Polen stammende Tatverdächtige mit auf das Polizeirevier genommen. Das Motiv ist derzeit unklar. Die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes der Polizeiinspektion Anklam dauern an. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

