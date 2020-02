Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruchsversuch, Unfälle

Aalen (ots)

Untermünkheim: Hund und Schloss schreckte Einbrecher ab.

Ein Schäferhund und ein Fensterschloss haben am Mittwoch einen Einbrecher offensichtlich von seiner weiteren Tatausführung abgehalten. Der unbekannte Täter hatte zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus in einem Gehöft bei Untermünkheim eingeschlagen und war dann jedoch geflüchtet. Das Fenster war mit einem Schloss gesichert, ferner hatte sich im Haus ein freilaufender Schäferhund befunden, der sich gegenüber dem potentiellen Eindringling sicherlich auch nicht leise verhalten hatte.

Crailsheim: Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat am Mittwoch um 17:45 Uhr eine 35 Jahre alte VW-Lenkerin bei einem Auffahrunfall in der Dr.-Bareilles-Straße erlitten. Die Frau war stadteinwärts unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten, da sie nach rechts in die Ellwanger Straße abbiegen wollte. Dies erkannte ein nachfolgender 19 Jahre alter Ford-Fahrer zu spät und fuhr von hinten auf. Die 35-Jährige musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden wurde auf circa 3.500 Euro beziffert.

Ilshofen: Lkw streift geparkten Pkw

Beim Abbiegen hat am Mittwochabend ein 42 Jahre alter Lkw-Fahrer einen geparkten Daimler gestreift und einen Sachschaden von circa 4.000 Euro angerichtet. Der Mann war um 22:15 Uhr von der Landesstraße 1040 nach links in die Justus-von-Liebig-Straße eingefahren und hatte hierbei den Stoßfänger des geparkten Fahrzeugs abgerissen.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall im Ziegeleiweg ist am Mittwochabend ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden. Eine 49 Jahre alte VW-Lenkerin war um 19:45 Uhr in Richtung Crailsheimer Straße unterwegs, als sie auf einen BMW einer 54-Jährigen auffuhr. Diese hatte ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringert, was die VW-Lenkerin zu spät erkannt hatte.

Schwäbisch Hall - Hessental: Unfall im Kreisverkehr

Am Kreisverkehr auf der L 1060 auf Höhe Aldi ist am Mittwochabend ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden. Eine 51 Jahre alte Pkw-Lenkerin war um 18:15 Uhr mit ihrem Hyundai von Altenhausen kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte hierbei die Vorfahrt eines 21-Jährigen VW-Lenkers missachtet.

Gaildorf: Auffahrunfall

Ein 79 Jahre alter VW-Fahrer wollte am Mittwoch um 16:20 Uhr von der Bahnhofstraße in die Schulstraße abbiegen und musste hierbei verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 24 Jahre alter Audi-Fahrer zu spät und fuhr von hinten auf. Hierbei war ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstanden.

