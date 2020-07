Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Roller- Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Herford (ots)

(sls) Am Montagnachmittag (6.7.) fiel zivilen Polizeibeamten der Fahrer eines Motorrollers an der Eimterstraße auf, da dieser mit dem Fahrzeug auf dem Gehweg und ohne Schutzhelm unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle gegen 16.05 Uhr im anliegenden Park stellte sich heraus, dass der 25-jährige polizeibekannte Herforder nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den Motorroller ist und auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogen-Test verlief deutlich positiv und es wurde eine entsprechende Blutprobe entnommen. Die Eigentumsverhältnisse des Motorrollers konnten am Einsatzort nicht eindeutig geklärt werden, da der 25-Jährige weder gültige Fahrzeug- noch Zulassungspapiere vorzeigen konnte. Am Roller befanden sich zudem auch keine Kennzeichen. Ob der Beschuldigte möglicher Weise auch noch den Roller entwendet hat, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Der Roller wurde bis zur Feststellung des Eigentümers vorläufig sichergestellt. Der 25-Jährige muss sich jetzt wegen verschiedener Verkehrsdelikte verantworten.

