Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Simmern/Hunsrück (ots)

Am heutigen frühen Morgen kam es gg. 05.55 Uhr auf der L 226 in der Gemarkung Kappel zu einem folgenschweren Motorradunfall. Ein 52-jähriger Kradfahrer befuhr die besagte L226 in Fahrtrichtung Zell, als eine 51jährige Pkw-Fahrerin aus einem Feldweg vermutlich nach links auf die Landesstraße einbiegen wollte. Die Pkw-Fahrerin übersah hierbei den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, die Pkw-Fahrerin wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus eingeliefert. Die L 226 ist an der Unfallstelle seither voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Simmern

Telefon: 06761/921-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell