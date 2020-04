Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseerstinfo: Wohnhausbrand in Kaltenengers

Andernach (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Wohnhausbrand in der Rosenstraße in Kaltenengers. Es ist von einem erheblichen Sachschaden auszugehen. Personenschaden ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht entstanden.

Die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren dauern an.

Weiteres ist im Moment nicht bekannt, es wird nachberichtet.

