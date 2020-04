Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 17.04.2020, 10:00 Uhr bis 19.04.2020, 10:00 Uhr.

Dienstgebiet PI Andernach (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der PI Andernach insgesamt 16 Verkehrsunfälle, davon 3 mit Personenschaden und 5 mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. In einem Fall stand der Unfallverursacher unter Drogeneinfluss.

Am Freitagmittag konnten bei einem 23-jährigen Unfallverursacher aus Andernach nach einem eigentlich banalen Unfall beim Fahrstreifenwechsel drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Im Zeitraum 17.04.2020, 20:00 Uhr bis 18.04.2020, 13:00 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße Höhe Hausnummer 19 in Mülheim-Kärlich zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. An einem geparkten Pkw wurde der linke Außenspiegel abgefahren. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Andernach zu wenden.

Im "Kreisverkehr Gewerbepark Mülheim-Kärlich" kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 20-jährige Kraftfahrerin aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis übersah einen Motorradfahrer im Kreisverkehr und nahm ihm die Vorfahrt. Der 25-jährige musste stark bremsen, um eine Kollision zu vermeiden und stürzte in der Folge. Er wurde durch eine Krankenwagenbesatzung nach Schmerzen in der Hüfte behandelt.

