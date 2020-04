Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: - Diebstahl von Außenbestuhlung und Sonnenschirmen -

Bendorf (ots)

In der Nacht vom 16.04.2020- 17.04.2020 wurden an der Sayner Scheune, in der Koblenz- Olpe-Straße in Bendorf, mehrere schwarze Stühle, sowie Tische der Außenbestuhlung und Sonnenschirme entwendet. Bei den Stühlen handelte es sich um dunkle / schwarze Stühle in Rattanmuster. Weiterhin haben die Stühle Armlehnen. Bei den Sonnenschirmen dürfte es sich um größere Schirme mit der Aufschrift Rhodius handeln. Wer kann Hinweise zur Tat oder dem / den Täter geben? Zeugen werden gebeten sich unter der 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf

Lohweg 34

56170 Bendorf / Rhein

