Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung durch herabrollenden Reifen

Bendorf / Sayn (ots)

In der Abteistraße in Sayn wurde am Freitag, den 17.04.2020, ein Gartenzaun durch einen Reifen beschädigt. Der Reifen mit Felge wurde vermutlich in der Nähe des Parkplatzes der Burg Sayn einen stark abschüssigen Abhang hinuntergerollt und wurde erst mehrere Meter später durch den Gartenzaun eines Anwohners gestoppt. Dabei rollte der Reifen auch über den Saynsteig, welcher aufgrund der aktuellen Wetterlage tagsüber stark frequentiert ist.

Was sich zunächst wie ein harmloser Streich liest, hätte durchaus zu schweren Verletzungen oder großen Schäden führen können, wenn ein Wanderer von dem Reifen erfasst worden wäre oder der Reifen ungebremst in einen Garten oder ein Haus eingeschlagen wäre.

Hinweise auf den Verursacher oder den Eigentümer des Reifens nimmt die Polizeiinspektion in Bendorf unter der Telefonnummer 02622-94020 entgegen.

