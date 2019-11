Polizei Duisburg

POL-DU: Datteln: Tierkadaver am Dortmund-Ems-Kanal - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Mehrere Bürger haben am Sonntagmittag (10. November, 12 Uhr) am linksseitigen Ufer des Dortmund-Ems-Kanals (km 19,500, Ortslage Datteln) einen in einem Plastiksack verpackten Tierkadaver gefunden. Das Fell des Tieres war abgezogen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um den Kadaver eines Hundes handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Zentrale Kriminalitätskommissariat der Wasserschutzpolizei in Duisburg unter 0203 280-0 entgegen. (jg)

