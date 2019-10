Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher entwendet Schlüssel

Gronau (ots)

Am Freitag drangen Einbrecher zwischen 15.45 Uhr und 16.20 Uhr in den Hauswirtschaftsraum eines Wohnhauses an der Losserstraße ein. Der oder die Täter nahmen einen Schlüsselbund an sich und flüchteten - vermutlich hatten sie bemerkt, dass die Geschädigten sich im Haus aufhielten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell