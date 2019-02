Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radlerin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 25-jährige Radlerin ist bei einem Unfall an der Hochlarmarkstraße am Donnerstag um 09.35 h leicht verletzt worden. Sie war mit ihrem Fahrrad im Kreisverkehr unterwegs und wollte in die Walter-Wenthe-Straße fahren. Ein 45-jähriger Gelsenkirchener wollte von der Hochlmarkstraße in den Kreisverkehr einfahren und ist dabei mit der Radlerin zusammengestoßen. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

