Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Drei BMW aufgebrochen und Festeinbauten ausgebaut und gestohlen

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter im Stadtgebiet drei Autos auf. Auf dem Perlsteinring brachen unbekannte Täter einen weißen BMW auf und stahlen daraus das Navigationssystem und das Lenkrad mit Airbag. Auf der Straße Auf den Wieden wurde ein weiter BMW aufgebrochen. Hier stahlen die Täter das Lenkrad samt Airbag. Und auf der Goethestraße brachen Täter einen schwarzen BMW x5 auf. Aus diesem wurde das Navigationssystem ausgebaut. In allen Fällen schlugen die Täter Seitenscheiben ein, um in die Autos zu gelangen. Tatzusammenhänge sind derzeit nicht auszuschließen und werden geprüft. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

