Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher flüchtet

Stadtlohn (ots)

Am Freitagabend versuchte ein Einbrecher gegen 21.25 Uhr ein Fenster eines Wohnhauses an der Straße "Estern" aufzuhebeln. Als er bemerkte, dass der Bewohner auf ihn aufmerksam geworden war, flüchtete er sofort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

