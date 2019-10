Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwei Autos aufgebrochen

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden auf der Nina-Winkel-Straße und der Wollweberstraße jeweils ein Pkw (ein BMW und ein VW) aufgebrochen. In beiden Fällen wurden das Multifunktionslenkrad, der Tachometer sowie das Navigationsgerät samt Steuereinheit ausgebaut und gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

