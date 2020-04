Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizeiwache Hahn - Brand eines Sattelaufliegers mit Frischfleisch auf der B 50 - hoher Sachschaden

Sohren (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16.04.20, gegen 03:30 h, befuhr ein Sattelzug die B 50 aus Fahrtrichtung Flughafen-Hahn kommend in Richtung Kirchberg. Aufgrund eines technischen Defekts an der linksseitigen Fahrzeugbereifung des Sattelaufliegers war der Fahrer gezwungen, den Auflieger auf dem Seitenstreifen abzustellen. Im Bereich der Bereifung entstand ein Feuer, welches sich rasch ausbreitete. Etwa die Hälfte des mit Frischfleisch beladenen Sattelaufliegers geriet in Brand. Der Fahrzeugführer konnte seine Sattelzugmaschine rechtzeig abkoppeln, bevor auch diese in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kirchberg war mit einer Vielzahl von Kräften vor Ort und konnte umgehend den Brand bekämpfen. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die B 50, teilweise in beide Fahrtrichtungen, mehrfach voll für den Verkehr gesperrt werden. Die Gesamtschadenshöhe am Auflieger und der Ware wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

