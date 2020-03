Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Fahrer eines roten PKW gesucht

Geldern (ots)

Am Samstag (7. März 2020) gegen 10:00 Uhr war eine 78-Jährige mit ihrem Nissan Europe auf dem Südwall unterwegs, als links ein anderer Wagen aus einer Parkbucht oder einer Einfahrt kam, der ihren PKW streifte und beschädigte. Die 78-Jährige hielt daraufhin einige Meter weiter in einer Parklücke an, der andere Fahrer fuhr jedoch an ihr vorbei und bog nach rechts in die Straße Am Mühlentor ein. Es soll sich dabei um einen älteren Mann in einem größeren, roten PKW gehandelt haben. Er und eventuelle Unfallzeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell