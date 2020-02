Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/Nach versuchtem Einbruch in Gastronomie-Filiale im Dezember- Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft

Drei Männer aus Mettmann, Wuppertal und Moers sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Sie sollen landesweit in 13 Filialen einer Gastronomiekette eingebrochen sein. In Coesfeld blieb es am 9. Dezember 2019 bei dem Versuch, in das Gebäude am Markt zu kommen.

Ein Zeuge hatte damals zwei Männer bei dem versuchten Einbruch beobachtet und rief gegen 2 Uhr die Polizei. Zu dem Zeitpunkt war ein Streifenwagen in der Nähe unterwegs. Vor Ort trafen die Polizisten die Männer an und beobachteten, wie einer der beiden Tatverdächtigen ein Einbruchswerkzeug zur Seite legte. Die Beamten nahmen die beiden vorläufig fest.

Ermittler vom Oberhausener Einbruchskommissariat 22 haben zwischenzeitlich die Hintergründe der Einbrüche ermittelt. Bei Durchsuchungen Anfang Februar in Oberhausen, Mettmann, Moers und Wuppertal sicherten sie umfangreiches Beweismaterial und nahmen die drei Tatverdächtigen erneut fest. Die Männer wurden dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

