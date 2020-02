Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stadtgebiet/Autoscheiben zerschlagen und Beute gemacht

Coesfeld (ots)

Im Coesfelder Stadtgebiet haben unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch (19.2.20) die Scheiben an fünf Autos eingeschlagen und Beute gemacht. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr am Dienstag und 7.55 Uhr am Mittwochmorgen. Tatorte sind ein Supermarktparkplatz an der Hansestraße, die Kellerstraße, die Münsterstraße, die Mittelstraße und der Parkplatz der Agentur für Arbeit an der Holtwicker Straße. Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten und bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell