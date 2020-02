Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Innenstadt /Grauer Opel Adam beschädigt

Coesfeld (ots)

Wo in Olfen ein unbekannter Autofahrer einen grauen Opel Adam beschädigt haben könnte, kann die Besitzerin nicht zu 100 Prozent sagen. Im Laufe des Dienstags (18.2.20) parkte sie ihren Wagen zwischen 12 Uhr und 16 Uhr auf zwei Supermarktparkplätzen. Die befinden sich an der Bilholtstraße und an der Straße Marktplatz. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

