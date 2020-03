Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Verkehrsunfall/ 40-Jähriger leicht verletzt

Weeze (ots)

Am Montagmorgen (09. März 2020) gegen 07.15 Uhr kam es auf der Weller Straße in Höhe der Einmündung Grootestraße zum einem Verkehrsunfall, bei dem ein 40-jähriger Weezer leicht verletzt wurde. Ein 30-jähriger Weezer fuhr mit seinem Mercedes Sprinter (oranger Pritschenwagen) von der Grootestraße aus nach links auf die Weller Straße in Richtung Weeze, als er den von rechtes kommenden und bevorrechtigten Opel Corsa des 40-jährigen Weezeres übersah. Dieser bremste stark ab und wich nach links auf die dortige Sperrfläche aus, als der 30-Jährige abrupt den Mercedes wendete und mit dem Corsa zusammenstieß. Bei dem Unfall verletzte sich der 40-Jährige leicht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe waren sowohl die Feuerwehr als auch Straßen NRW zur Reinigung der Straße im Einsatz. Um 09.00 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. (as)

