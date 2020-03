Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall

Quadfahrer leicht verletzt

Weeze (ots)

Am Sonntag (8. März 2020) gegen 17:15 Uhr wollte ein 59-Jähriger auf der Straße Hees mit seinem Skoda Superb nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem auf dem Radweg entgegenkommenden Quad, dessen 31-jähriger Fahrer durch den Aufprall über den Skoda geschleudert wurde und auf der Straße zu Fall kam. Der 31- Jährige verletzte sich leicht und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der PKW-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (cs)

