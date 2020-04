Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Illegales Straßenrennen in Andernach - Zeugenaufruf

Andernach (ots)

Am 13.04.2020 gegen 22:00 Uhr kam es im Bereich der Koblenzer Straße zu einem illegalen Straßenrennen zwischen einem roten Mazda und einem grauen 3er-BMW welche die vorgenannte Straße in Richtung Weißenthurm befuhren. Hierbei kam es im weiteren Verlauf zu einem waghalsigen Überholmanöver durch den BMW Fahrer in Höhe der Einmündung zum Füllscheuerweg, welcher sich hierdurch der polizeilichen Kontrolle entzog. Der Herannahende Gegenverkehr musste hierbei stark abbremsen um eine Kollision zu verhindern. Der 20 jährige Fahrzeugführer des roten Mazda konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt.

Zeugen oder etwaige Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Andernach zu melden.

