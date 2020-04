Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, Freitag, 10.04.2020 - Mo., 13.04.2020, 13:00 Uhr

Andernach (ots)

4 Personen bei Verkehrsunfall verletzt Andernach: Am Freitagnachmittag, befuhr eine 72-jährige Pkw-Fahrerin, die Koblenzer Straße in Richtung Andernacher Innenstadt. Vor ihr wollte ein anderer Pkw in die Rasselsteiner Straße abbiegen. Der 34-jährige Fahrer musste jedoch zunächst den Gegenverkehr passieren lassen. Die 72-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr anhaltenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin, sowie der Fahrer und 2 weitere Insassen des vorderen Pkw leicht verletzt. Alle Personen wurden zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 22.000 Euro beziffert, beide Pkw wurden abgeschleppt. Da evtl. ein Medikamenteneinfluss im Raume stand, wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen. Weitere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Andernach noch 10 weitere Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Mofa ohne Versicherungsschutz geführt Weißenthurm: Am Freitagnachmittag wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Andernach auf der Hauptstraße ein Mofa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Am Zweirad des 19-jährigen Fahrers war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Abgestellter Pkw durch Farbschmierereien beschädigt Kruft: Im Zeitraum, von Freitagabend, bis Samstagmorgen, wurde in der Straße "Buschhohl" ein abgestellter Pkw BMW mit schwarzer Farbe beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Roller ohne gültige Fahrerlaubnis geführt Bassenheim: Am Sonntagnachmittag, wurde ein 19-jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung kam heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Da der Roller zu schnell lief, wurde er sichergestellt und ein Gutachten in Auftrag gegeben. Kennzeichen von Pkw entwendet Andernach: Am Sonntagnachmittag, wurde an einem geparkten Pkw, auf einem Parkplatz neben der B 9, das hintere Kennzeichen MG-AG309, entwendet. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss geführt Plaidt: Am späten Montagvormittag wurde in der Ortslage Plaidt ein 39-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer räumte hierbei ein, dass er kurz zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

