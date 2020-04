Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeuge zu Steinewerfer gesucht

Lahnstein (ots)

Am Karfreitag, 10.04.2020, gegen 12:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Lahnstein mitgeteilt, dass jemand an der B42 in Fahrtrichtung Koblenz auf dem Fußweg über dem "Lahneck-Tunnel" Steine auf die Fahrbahn wirft. Der Werfer wird wie folgt beschrieben: ein ca. 16 Jahre alter Junge, kurze blonde Haare.

Hinweise zum Täter bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein

