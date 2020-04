Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwerer Motorradunfall auf der B413 bei Bendorf/Sayn

Bendorf (ots)

Am 10.04.2020 um 13:05 Uhr kam es auf der B 413 in der Gemarkung Bendorf/Sayn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Neuwied befuhr die B413 von Isenburg aus kommend in Fahrtrichtung Bendorf-Sayn. Auf Höhe Im Sayntal verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz erlitt der Fahrzeugführer schwere Verletzungen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er durch das DRK in das BWZK nach Koblenz verbracht. Nach ersten Ermittlungen durch die Polizei dürfte der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. An dem Motorrad entstand Sachschaden von 3000 Euro. Im Einsatz waren neben der Polizei noch das DRK mit Rettungswagen, der Notarzt und der Rettungshubschrauber.

