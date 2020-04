Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit LKW-Gespann, B9 in Richtung Koblenz Höhe Weißenthurm

Andernach (ots)

Heute Mittag, gegen 13:10 Uhr kam es im Auffahrtsbereich der B256 (Rheinbrücke) auf die B9 in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines LKW mit Anhänger. Der Führer des LKW verlor aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über das Gespann, welches letztlich umkippte und die Fahrbahnen der Auffahrt sowie der Hauptfahrbahn der B9 blockierte. Der Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt, die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Weiterhin verteilte sich großflächig geladener Abbruchschutt im Bereich der Unfallstelle, so dass auch weiterhin zwecks Bergungs- und Reinigungsarbeiten mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist. Die B9 in Fahrtrichtung Koblenz ist allerdings einspurig befahrbar.

Zur Verhinderung größerer Belastungen wird gebeten den Bereich, wenn möglich, bis in den späten Nachmittag zu umfahren.

Neben der Polizei Andernach waren noch Rettungsdienst, Notarzt und Freiwillige Feuerwehr, sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

