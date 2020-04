POL-PDKO: - Bendorf

Polizeidirektion Koblenz

Falschfahrer auf der B 42 -- Zeugen gesucht --

Am 08.04,.2020, gegen 02:30 Uhr, wurde über die Leitstelle des PP Koblenz, ein Falschfahrer auf der B 42 in Richtung Neuwied, auf der Richtungsfahrbahn Neuwied in Rtg. Bendorf gemeldet. Auf der Anfahrt konnte ein LKW festgestellt werden, der zunächst auf diesem Streckenabschnitt stand, jedoch Anstalten machte zu drehen. Der LKW konnte anschließend kurz vor der BAB 48 eingeholt und kontrolliert werden. Die Polizei bitte Verkehrsteilnehmer, die durch den LKW gefährdet wurden, sich bei der Polizei in Bendorf zu melden (02622- 9402-0 ,oder pibendorf@polizei.rlp.de

Diebstahl eines Rollers -- Zeugen gesucht --

Am 07.04.2020, gegen 04:00 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle von einem Zeugen gemeldet, dass dieser soeben zwei Jugendliche gesehen habe, die in der Karl- Gäßmann-Straße in Bendorf einen Roller in die Hecke warfen. Vor Ort konnte dies überprüft werden, Ermittlungen ergaben, dass der Roller in der Zeit vom 07.04.2020, 17:45- 08.04.2020, 08.04.2020, 04:00 Uhr, in der Hüttenstraße entwendet wurde, und der Diebstahl noch nicht auffiel. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die genaue Tat oder auf die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

