Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall an der "Lahn-Apotheke", Globus Warenhaus - Zeugen gesucht!

Lahnstein (ots)

Am gestrigen Montag, 06.04.2020, gegen 12 Uhr, wurde ein Fußgänger an der Lahn-Apotheke, Globus-Warenhaus, von einem Auto erfasst und am Fuß verletzt. Während der Geschädigte in der Schlange zur Apotheke stand, fuhr ein Auto aus dem dortigen Parkhaus und überfuhr seitlich dessen Fuß. Um auf sich aufmerksam zu machen, schlug der Verletzte gegen das Auto des Unfallverursachers. Dieser fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Geschädigten zu kümmern. Die Polizei Lahnstein bittet um Zeugen, die etwas zu dem Unfallhergang beitragen können unter 02621-913-0.

Lahnstein, 07.04.2020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621- 913-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell